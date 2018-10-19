Совершив экскурсию в музей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, гости продолжили беседу за дружеским чаепитием...

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации руководители и представители Совета ветеранов УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве провели торжественную встречу с членами семей сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, а также ветеранами УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.Совершив экскурсию в музей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, гости продолжили беседу за дружеским чаепитием, где каждый поделился воспоминаниями и интересными историями со времен службы в органах внутренних дел.В завершение мероприятия руководители УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве вручили приглашенным ценные подарки, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения, а также подчеркнули, что всегда готовы оказать помощь и поддержку.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73