Журналист выступил за отмену моратория на эту меру наказания преступников. Он заявил об этом в ходе обсуждения трагедии в крымском колледже.
Журналист выступил за отмену моратория на эту меру наказания преступников. Он заявил об этом в ходе обсуждения трагедии в крымском колледже.
Владимир
Соловьев считает, что столь радикальной мере должны предшествовать принципиальные
изменения российской судебной системы. В частности, необходимо серьезно
развивать и внедрять институт суда присяжных.
Эти изменения,
по мнению журналиста, должны происходить поэтапно. "Смертную казнь давно
пора возвращать", – заявил ведущий в эфире радиостанции "Вести FM". Он добавил, что именно благодаря высшей
мере наказания в странах Юго-Восточной Азии получилось решить проблему
наркоторговли.
Для того чтобы отмена моратория в нашей стране стала возможной,
России надо прекратить "игры" с Советом Европы. Соловьев уверен, что
нам стоит вообще отказаться от членства в нем.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил стрельбу и взрыв. В
результате трагедии погиб 21 человек, десятки находятся в больницах.
Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала травмы
пострадавших очень серьезными. По ее словам, медики находят внутри органов
шайбы, металлические шарики. В основном у пациентов минно-взрывные раны,
уточнила руководитель ведомства.
Нападавший
свел счеты с жизнью. Похороны жертв жуткого инцидента назначены на 19
октября.