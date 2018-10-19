Журналист выступил за отмену моратория на эту меру наказания преступников. Он заявил об этом в ходе обсуждения трагедии в крымском колледже.

Журналист выступил за отмену моратория на эту меру наказания преступников. Он заявил об этом в ходе обсуждения трагедии в крымском колледже.ВладимирСоловьев считает, что столь радикальной мере должны предшествовать принципиальныеизменения российской судебной системы. В частности, необходимо серьезноразвивать и внедрять институт суда присяжных.Эти изменения,по мнению журналиста, должны происходить поэтапно. "Смертную казнь давнопора возвращать", – заявил ведущий в эфире радиостанции "Вести FM". Он добавил, что именно благодаря высшеймере наказания в странах Юго-Восточной Азии получилось решить проблемунаркоторговли.Для того чтобы отмена моратория в нашей стране стала возможной,России надо прекратить "игры" с Советом Европы. Соловьев уверен, чтонам стоит вообще отказаться от членства в нем.Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил стрельбу и взрыв. Врезультате трагедии погиб 21 человек, десятки находятся в больницах.Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала травмыпострадавших очень серьезными. По ее словам, медики находят внутри органовшайбы, металлические шарики. В основном у пациентов минно-взрывные раны,уточнила руководитель ведомства.Нападавшийсвел счеты с жизнью. Похороны жертв жуткого инцидента назначены на 19октября.