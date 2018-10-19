На палубу находящегося в Филиппинском море авианосца Рональд Рейган упал вертолет. MH-60 Seahawk потерпел крушение сразу после взлета с палубы. Командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США сообщило, что пострадавшие при крушении Морского ястреба находятся в стабильном состоянии.

На палубу находящегося в Филиппинском море авианосца "Рональд Рейган" упал вертолет. MH-60 Seahawk потерпел крушение сразу после взлета с палубы. Командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США сообщило, что пострадавшие при крушении "Морского ястреба" находятся в стабильном состоянии.Их жизни ничего не угрожает, отмечает ТАСС. "Морской ястреб" — американский палубный многоцелевой вертолет корпорации Sikorsky. Это флотская модификация общевойскового армейского вертолета UH-60. Чаще всего MH-60 Seahawk используется для поиска подводных лодок противника.Год назад при посадке на "Рональд Рейган" в воду о Окинавы упал самолет C-1 с 11 членами экипажа и пассажирами.