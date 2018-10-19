Российские разработчики из CardsMobile совместно с MasterСard запускают сервис для бесконтактные оплаты со смартфона Кошелек Pay. Он станет первой отечественной альтернативой Google Pay и Samsung Pay. Подробности – в программе Вести.net.

Российские разработчики из CardsMobile совместно с MasterСard запускают сервис для бесконтактной оплаты со смартфона "Кошелек Pay". Он станет первой отечественной альтернативой Google Pay и Samsung Pay. Как рассказали представители компании "Кошелек Pay" будет доступен в приложении "Кошелек", которое собирает скидочные, транспортные и подарочные карты пользователя в его смартфоне.По словам разработчиков этот сервис отличается высоким уровнем безопасности – при оплате номер карты клиента заменяется уникальным кодом, токеном, поэтому ее реквизиты не передаются продавцу. Благодаря технологии токенизации Mastercard банки смогут безопасно и быстро оформлять карты для клиентов прямо в приложении. Подробности – в программе 33Live.Runet.