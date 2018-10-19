Большинство пожеланий жителей региона связано с реформированием соцсферы

Большинство пожеланий жителей региона связано с реформированием соцсферыСпикер ЗакСобрания Владимир Киселёв на заседании облпарламента передал губернатору Владимиру Сипягину «синюю папку» с наказами избирателей. Их собрали депутаты Госдумы во время избирательной компании. В ближайшее время папку пополнят и наказы, собранные депутатами ЗС. Владимир Киселёв пообещал, что единороссы проконтролируют исполнение каждого из наказов.Как рассказал спикер ЗС, большинство пожеланий жителей региона связаны с реформированием соцсферы: разработка системы льгот и доплат пенсионерам, выделение земельных участков при рождении третьего ребёнка, медицины. Жалобы в основном на то, что не расселяют из аварийного жилья, о нехватке рабочих мест, об утилизации твердых бытовых отходов, о благоустройстве, работе ФАПов и состоянию дорог в области.«Я уверен, что ваша помощь, как представителей жителей региона, избранников народа, очень важна для меня. Наша общая цель — служение владимирцам. Мы должны работать на их благо, на повышение качества и уровня жизни людей», — поделился своими мыслями Владимир Сипягин.Глава региона уточнил, что теперь работа с обращениями граждан изменится с учётом опыта других регионов. Он рассказал о недавней поездке в Смоленскую область, где Сипягин лично и руководители департаментов узнали много нового, познакомились с передовыми практикам, которые можно внедрить и у нас.Губернатор надеется на конструктивную совместную работу с депутатами ЗакСобрания нового созыва по реализации майских указов президента и национальных проектов.