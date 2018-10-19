Мертвого мужчину обнаружили на парковке у бывшего кинотеатра «Мир»

Мертвого мужчину обнаружили на парковке у бывшего кинотеатра «Мир»Следственный комитет Владимирской области раскрыл убийство, совершенное в октября 2016 года. Оно произошло на парковке у бывшего кинотеатра «Мир» на улице Большая Нижегородская.Очевидцы рядом с автомобилем нашли 41-летнего мужчину с огнестрельными ранениями, в том числе в голову. Еще живым его экстренно госпитализировали, но мужчина скончался в реанимации в тот же день.Первоначальной версией был внезапный конфликт, возникший прямо на парковке, а также криминальные разборки. Погибший нигде не работал официально, однако деньги у него были.«Скрупулезная работа по проведению комплекса следственно-криминалистических и оперативно-розыскных действий, результаты 42 экспертиз, в том числе по запаховым следам, допросы около 30 свидетелей позволили установить личность подозреваемого», - сообщили в СледКоме.В феврале этого года задержали 59-летний владимирца. Его обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.Задержанный отрицает все обвинения в его сторону и требует рассмотрения его дела в суде присяжных.Одним из возможных мотивов следователи считают конфликт из-за криминальных денег, которые у них не получилось поделить между собой.