Власти Венесуэлы объявили персона нон грата поверенную в делах Эквадора. Дипломату Элисабет Мендес дали три дня на то, чтобы покинуть страну. В Каракасе заявили, что это ответ на высылку их посла из Кито.

Власти Венесуэлы объявили персона нон грата поверенную в делах Эквадора. Дипломату Элисабет Мендес дали три дня на то, чтобы покинуть страну. В Каракасе заявили, что это ответ на высылку их посла из Кито.МИД Венесуэлы считает, что власти Эквадора пошли на поводу у США и решили помочь им свергнуть неугодного Вашингтону президента Николаса Мадуро. Совпадение или нет, но посла Венесуэлы выслали из Кито сразу после визита вице-президента США Майка Пенса.Эта ситуация лишь обострила и без того напряженные отношения Эквадора и Венесуэлы. Из-за экономического кризиса тысячи венесуэльцев ежедневно покидают страну, и значительная часть мигрантов направляется именно в Эквадор, сообщает "Россия 24".