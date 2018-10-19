Владимирский университет отнесли к группе вузов с местами от 351 до 400

Владимирский университет отнесли к группе вузов с местами от 351 до 400Владимирский государственный университет впервые в своей истории попал в ТОП-400 рейтинга университетов QS BRICS. Ежегодный рейтинг составляют из лучших университетов пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.Всего в свежий рейтинг попали 101 российский университет. Самый высокий показатель у МГУ - 6 место. СПБГУ и Новосибирскому госуниверситету чуть-чуть не хватило до первой десятки, они заняли 11 и 12 строчку.ВлГУ отнесли к группе вузов с местами от 351 до 400. Соседствуют с нашим вузом южноафриканский университет Лимпопо и Ярославский госуниверситет.Авторы исследования отмечают, что университеты России выглядят лучше вузов Индии, Китая, Бразилии и ЮАР по критерию возможности предоставлять индивидуальный подход к обучению, а также репутации среди работодателей. Однако в нашей стране сложности с исследовательской работой.