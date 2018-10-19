Региональный СледКом рассказал о проделанной работе за прошедшие 9 месяцев этого года

Региональный СледКом рассказал о проделанной работе за прошедшие 9 месяцев этого годаСегодня по всей России отмечают День образования службы криминалистики. В честь этой даты СледКом Владимирской области рассказал о проделанной работе за прошедшие 9 месяцев этого года.В штате отдела регионального следственного управления работает 9 следователей-криминалистов. Как сообщают в пресс-службе СК, при участии сотрудников Следкома стабильно обеспечивается очень высокий процент раскрываемости преступлений.«С начала года на территории области зарегистрировали 76 убийств, их раскрываемость составила 97,6%. За аналогичный период прошлого года подобных тяжких преступлений совершили на 13 больше», - докладывают в Следственном комитете.Причинения тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти человека, зарегистрировали 24 раза, раскрываемость этих преступлений составила 95,8%. С начала года было совершено 20 изнасилований, каждый из преступников задержан. А вот иные насильственные действия сексуального характера случались в 2 раза чаще.За 2018 год раскрыли 35 преступлений прошлых лет, 18 из них - тяжкие и особо тяжкие.Сотрудники СК раскрыли и расследовали 59 преступлений, ранее не состоявших на учете, в том числе 18 – по тяжким и особо тяжким составам.