Полицейские Волгоградской области смогли задержать преступника после того, как он ограбил ювелирный магазин, угрожая его сотрудникам двумя пистолетами. Чтобы отвлечь внимание от своего лица, рецидивист надел медицинскую маску, забинтовал ногу м встал на костыли.

Полицейские Волгоградской области смогли задержать преступника после того, как он ограбил ювелирный магазин, угрожая его сотрудникам двумя пистолетами.Инцидент произошел в минувшую среду, 17 октября: 58-летний мужчина заявился среди белого дня в ювелирный магазин. Лицо его было закрыто медицинской маской, передвигался он на костылях с перебинтованной ногой, а в качестве решающего аргумента для продавцов отдать имеющиеся ценности, он использовал два пистолета.Совершив ограбление, преступник скрылся, переоделся, нанял было такси на местной автостанции, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина оказался матерым рецидивистом, он не стал отпираться и честно рассказал полицейским про всё, что их интересовало.Что приехал он в Котово из Михайловки на автобусе, переоделся в инвалида с целью отвлечь внимание продавцов, и что судим он был уже шесть раз, причем последний — за бандитизм.Полицейские изъяли у грабителя все похищенные им ценности и поместили его под стражу. Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы по статье "Разбой".