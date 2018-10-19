Врача анестезиолога-реаниматолога Собинской райбольницы будут судить за гибель пациента. 58-летнего доктора обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что из-за его действий скончалась 45-летняя пациентка Собинской ЦРБ. Женщина попала в больницу с диагнозом острый панкреатит и ей понадобилась срочная операция. Как отмечает Следком, врач-анестезиолог с серьезными нарушениями зрения трижды вводил больной интубационную трубку.

Врача анестезиолога-реаниматолога Собинской райбольницы будут судить за гибель пациента. 58-летнего доктора обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что из-за его действий скончалась 45-летняя пациентка Собинской ЦРБ. Женщина попала в больницу с диагнозом "острый панкреатит" и ей понадобилась срочная операция. Как отмечает Следком, врач-анестезиолог с серьезными нарушениями зрения ТРИЖДЫ вводил больной интубационную трубку. Очками при этом не пользовался, понадеявшись на свой 30-летний опыт. Но в результате повредил ей трахею и пищевод. Пациентку пришлось перевести в областную больницу, где через месяц она умерла. Анестезиолог вину признал, раскаялся. Судить его будут за причинение смерти по неосторожности.