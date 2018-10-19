Актриса Анна Хилькевич разозлила поклонников. Звезде пришлось пойти на поводу у интернет-обывателей.

Актриса Анна Хилькевич разозлила поклонников. Звезде пришлось пойти на поводу у интернет-обывателей.Фолловеры Хилькевич в Instagram в последнее время начали замечать, что страница артистки перестала быть интересной. В профиле звезды сплошь постановочные снимки да рекламные публикации.Пользователи Сети не стали скрывать свое недовольство от знаменитости. Они принялись распекать ее в комментариях.Хилькевич прислушалась к недовольным подписчикам и выложила совсем уж негламурное фото. Звезда запечатлена с перекошенным от зевоты лицом. "Тут мне прилетело от одной девочки, что моя страничка стала неживой🤔☠️ и я решила исправить ситуацию 😂 так поживей?:)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна под публикацией.Необычный кадр вызвал у поклонников оторопь. Поначалу они не знали как реагировать на выходку артистки.Многие встали на сторону Хилькевич, почитатели принялись защищать любимицу от нападок. "Вас и так самый живой аккаунт😊 Как и на тв всегда здорово играете в образе – будто не играете))) А мнений может быть сколь угодно, главное, продолжайте быть собой: легкой и настоящей😉💌!", "Анна, вы просто супер! С удовольствием смотрю и читаю Ваши посты! Куда еще живей, не понимаю! Вы молодец! Очень интересная, веселая, красивая))) так держать!" – писали верные фолловеры в комментариях.Другие же интернет-обыватели шутили, что Анна зевотой "заразила" всех пользователей соцсети. "И я зевнула)", "Вы устроили настоящий флешмоб 😂😂", "Зевнула👌🏻", "Вы только позивали и я сражу за вами позивала", "Я аж зевнула", – отчитывали они перед артисткой.