Правоохранители рассказали о некоторых особенностях службы и провели экскурсию по музею ОВД.

Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Вязниковскому району встретились с ребятами из центра социальной помощи семье и детям «Росинка».В ходе беседы правоохранители рассказали ребятам о подразделениях, которые сегодня есть в полиции, о требованиях к уровню образования, здоровью и физической подготовке, предъявляемых к кандидатам, поступающим на службу. Врио начальника ОРЛС капитан внутренней службы Наталья Серебренникова рассказала о порядке поступления в вузы системы МВД.Продолжилась встреча экскурсией в музей ОМВД России по Вязниковскому району. Юные гости ознакомились с экспозициями, увидели фотографии сотрудников, служивших в отделе в разные годы, грамоты, знаки отличия, документы, форменное обмундирование разных лет. Ребята с интересом рассматривали старинные экспонаты, технику, фотографии бывших руководителей, сотрудников отдела и ветеранов ОВД.После экскурсии полицейские познакомили мальчишек и девчонок ознакомились с некоторыми видами оружия, состоящего на вооружении в полиции в современное время.В ходе встречи ребята задавали полицейским интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.