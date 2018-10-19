Главу МВД США уличили в растрате бюджетных средств. По данным Вашингтон Пост, в распоряжении которой оказались материалы расследования, Райан Зинке и его супруга систематически отправлялись в личные поездки за казенный счет.

Главу МВД США уличили в растрате бюджетных средств. По данным "Вашингтон Пост", в распоряжении которой оказались материалы расследования, Райан Зинке и его супруга систематически отправлялись в личные поездки за казенный счет.Также сообщается, что супруги наняли за государственные средства личную охрану на время своего отпуска.В США Министерство внутренних дел управляет не полицией, а землей и природными ресурсами.