Мультсериалы, короткометражки и документальная анимация: сотни лучших работ составят афишу Большого фестиваля мультфильмов. Он стартует в Москве уже 20 октября и пройдет сразу на 30 площадках. Театралов в эти выходные ждут на фестивале Территория, книголюбов приглашают на Новый Арбат, а в Царицыне гостям раскроют секреты искусства икебаны.

Мультсериалы, короткометражки и документальная анимация: сотни лучших работ составят афишу Большого фестиваля мультфильмов. Он стартует в Москве уже 20 октября и пройдет сразу на 30 площадках. Театралов в эти выходные ждут на фестивале "Территория", книголюбов приглашают на Новый Арбат, а в "Царицыне" гостям раскроют секреты искусства икебаны.Самая романтичная и любимая пора классиков — а этой теплой осенью еще и всех москвичей — так и шепчет: взять в руки любимую книгу или найти новую, пошуршать страницами в такт осеннему листопаду. И нет лучшего для этого места, чем первый столичный фестиваль "Букинист".Новый Арбат — главный адрес на этих выходных для любителей книги. На четырех площадках — просто рай для книгочеев: русская и иностранная литература, издание по душе найдет даже самый требовательный библиофил.И если вдруг историй из книг вам недостаточно, отправляйтесь за впечатлениями в музеи: 21 октября вход туда бесплатный. Уникальные экспонаты, тематические осенние выставки и вернисажи ждут посетителей.Попадите в Японию прямо из "Царицына": выставка "Искусство икебаны школы Согэцу" — словно портал в эту страну. В осенних композициях — сочность спелых плодов, прозрачность трав и пронзительные краски облетающей листвы. В отличие от традиционной икебаны, здесь используются не только растения, но и камни, железо, пластик.Обязательно возьмите в это увлекательное путешествие своих детей и загляните в соседнюю оранжерею. Мифы, загадки и интересные факты: как растения умеют предупреждать и звать на помощь, на какие ухищрения идут, чтобы выжить, и чем люди похожи на них? Все это вы узнаете во время ботанической беседы "Страшные и красивые".Субботний семейный день можно провести и в отличной компании мультипликационных героев: в Москве в 12-й раз открывается фестиваль мультфильмов. Сотни анимационных картин для детей и взрослых, встречи режиссеров со зрителями, мастер-классы и увлекательные лекции. Завтра — премьера: мультфильм "Лу за стеной" — трогательная история про дружбу русалочки и человека.И если вы еще не побывали на фестивале "Территория", то самое время. Танцы, живопись, театральные постановки — профессионалы со всего мира съехались в Москву, чтобы познакомить зрителей с современным искусством разных жанров. В выходные вам покажут "17 пересечений границы" и — впервые в России — танцевальный спектакль "Тристан и Изольда".Стоит заглянуть и в московские парки. И пусть выходные будут уже немного прохладными, но очаровываться осенью — самое время.