Музыка, которая близка русскому человеку. У камерного хора Распев стартовал новый сезон. В Центре культуры и искусства на Соборной музыканты презентовали новую концертную программу. Чем решили удивлять зрителей в этом году, расскажет Игорь Липский.

Музыка, которая близка русскому человеку. У камерного хора "Распев" стартовал новый сезон. В Центре культуры и искусства на Соборной музыканты презентовали новую концертную программу. Чем решили удивлять зрителей в этом году, расскажет Игорь Липский."Песня души" русского народа. Со сцены Центра культуры и искусства на Соборной звучат русские народные песни в современной аранжировке - "Степь да степь кругом", "Однозвучно гремит колокольчик", "Тонкая рябина". Готовиться к новому, 31-у по счёту, сезону хор "Распев" начал ещё в прошлом году. Не ограничился только русской народной музыкой. В программу также вошли еврейские и армянские народные композиции. По словам основателя и бессменного руководителя хора Натальи Колесниковой, при выборе темы новой программы ни секунды не колебались. В любой народной песне есть та глубина, которую способен понять и прочувствовать любой слушатель.Наталья Колесникова, главный дирижёр и худ. руководитель камерного хора Распев: "Достаточно интересная программа. Она наполнена чувствами, эмоциями, которые понятны каждому человеку. Потому что менталитет русского человека наполнен этой благодарностью, благодатной почвой души. И как раскрывается каждая песня, как она показывает эти переживания, как она раскрашивается красками хора."Солисты камерного хора "Распев" признаются: в работе над новой программой с музыкальным материалом никаких трудностей не возникло. Каждая песня отзывается в душе чем-то родным и дорогим сердцу. Поэтому солисты попытались вложить любовь к Родине в каждую ноту.Мария Пономарёва, солистка камерного хора "Распев": "Тема близка всем и понятна каждой русской душе, и любима каждой русской душе. Потому что все мы собираемся и поём эти песни. Многие из них мы знаем и поём когда нам хорошо, когда нам грустно, когда нам весело, в конце концов. И сегодня такой отдохновенный вечер должен получиться. Программа - ну как русская песня может быть сложной. Для каждого русского человека это кровиночка".Камерный хор "Распев" планирует выступить с этой программой за границей. А услышать солистов хора ещё раз можно будет во вторник, 23 октября, в 18:30. В Центре культуры и искусства на Соборной свои двери открывает музыкальный салон. Первый концерт - "Планета по имени Лорка". Поэзия знаменитого испанского поэта и драматурга, зарубежная и отечественная музыка соединятся в один удивительный клубок, где каждый найдёт что-то своё.