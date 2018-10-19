Компания Яндекс согласилась подписать меморандум об удалении из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке. Такое решение было принято по итогам встречи представителей поисковика с правообладателями (Газпром-медиа и НМГ) и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.

Компания "Яндекс" согласилась подписать меморандум об удалении из поисковой выдачи ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке. Такое решение было принято по итогам встречи представителей поисковика с правообладателями ("Газпром-медиа" и НМГ) и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.В Роскомнадзоре заявили, что все принципиальные разногласия с интернет-компаниями были сняты. Как ожидается, меморандум по борьбе с интернет-пиратством будет подписан 1 ноября на финальной встрече в Роскомнадзоре.Если документ примут, "Яндекс" начнет удалять из результатов поиска ссылки на нелегальный контент без решения суда. Сейчас правообладатели могут потребовать удаления пиратских ссылок только обратившись в Мосгорсуд.∎Акции "Яндекса" падают после сообщений о покупке доли "Сбербанком" читайте также