Весь процесс производства и сборки ракет и космических аппаратов будет сниматься на камеру. Для этого сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли выдадут видеорегистраторы, сообщили Интерфаксу в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

Весь процесс производства и сборки ракет и космических аппаратов будет сниматься на камеру. Для этого сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли выдадут видеорегистраторы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.11 октября при запуске с космодрома Байконур корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария. Через 2 минуты после старта космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился недалеко от города Жезказган. Члены экипажа не пострадали.В настоящее время ведется расследование причин нештатной ситуации при запуске корабля. Ожидается, что предварительные итоги работы комиссии будут подведены в ближайшее время, отметили в Роскосмосе.Между тем источники газеты "Коммерсант" рассказали, что к аварии могла привести механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки блоков в монтажно-испытательном корпусе на космодроме."По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак", — заявил изданию источник, близкий к Минобороны РФ.