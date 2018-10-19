Мосгорсуд
оставил в силе решение о заключении полузащитника Краснодара под стражу.
Футболист выступил по видеосвязи из Бутырки.
Мосгорсуд
оставил в силе решение о заключении полузащитника "Краснодара" под стражу.
Футболист выступил по видеосвязи из "Бутырки".
На заседании Павел Мамаев прятался от камер в углу. Пришел
в зал суда и его отец. Адвокат спортсмена прибыл в самый последний момент.
"Не вижу никаких причин заключения меня под стражу.
В хулиганских действиях я не принимал участия. Приношу извинения всем
потерпевшим, близким, коллегам. Хочу находиться с женой, семьей и маленькими
детьми", – цитирует Мамаева Telegram-канал
Hue. Он добавил, что готов сотрудничать со следствием.
"Надеюсь на примирение сторон. В любой момент готов
явиться куда надо. Покинуть страну не попытаюсь", – заверил Мамаев.
Однако надежды на положительное решение суда у него не было.
"Я не жду, что изменят (меру пресечения. – Прим. ред.). Адвокат
вчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" – сказал сотруднику
СИЗО Мамаев. После этого в зале раздался хохот, сообщает Telegram-канал Life Shot.
В итоге суд оставил Мамаева под арестом. Ранее сторона
футболиста подавала апелляцию о переводе его под домашний арест на время
следствия.
Как писали Dni.Ru, 58% россиян считают, что ФК "Краснодар" должен
отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть договор. С ними не
согласны 23% опрошенных. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения
общественного мнения.
Напомним,
8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на сотрудника Минпромторга
Дениса Пака в московском кафе. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы.
За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого
канала.