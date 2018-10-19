Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении полузащитника Краснодара под стражу. Футболист выступил по видеосвязи из Бутырки.

Мосгорсудоставил в силе решение о заключении полузащитника "Краснодара" под стражу.Футболист выступил по видеосвязи из "Бутырки".На заседании Павел Мамаев прятался от камер в углу. Пришелв зал суда и его отец. Адвокат спортсмена прибыл в самый последний момент."Не вижу никаких причин заключения меня под стражу.В хулиганских действиях я не принимал участия. Приношу извинения всемпотерпевшим, близким, коллегам. Хочу находиться с женой, семьей и маленькимидетьми", – цитирует Мамаева Telegram-каналHue. Он добавил, что готов сотрудничать со следствием."Надеюсь на примирение сторон. В любой момент готовявиться куда надо. Покинуть страну не попытаюсь", – заверил Мамаев.Однако надежды на положительное решение суда у него не было."Я не жду, что изменят (меру пресечения. – Прим. ред.). Адвокатвчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" – сказал сотрудникуСИЗО Мамаев. После этого в зале раздался хохот, сообщает Telegram-канал Life Shot.В итоге суд оставил Мамаева под арестом. Ранее сторонафутболиста подавала апелляцию о переводе его под домашний арест на времяследствия.Как писали Dni.Ru, 58% россиян считают, что ФК "Краснодар" долженотстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть договор. С ними несогласны 23% опрошенных. Такие данные предоставил Всероссийский центр изученияобщественного мнения.Напомним,8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на сотрудника МинпромторгаДениса Пака в московском кафе. Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы.За несколько часов до этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первогоканала.