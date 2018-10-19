Стражи порядка задержали пьяного мужчину, который с утра в пятницу из окна своей квартиры открыл огонь по прохожим. Житель соседнего дома снял завершение полицейской операции на видео.

Стражи порядка задержали пьяного мужчину, который с утра в пятницу из окна своей квартиры открыл огонь по прохожим. Житель соседнего дома снял завершение полицейской операции на видео.Проживающий в доме 32 по 1-й Уткиной улице хулиган устроил пальбу около 09:30 утра — из охотничьего ружья он сначала стрелял в воздух, а потом начал целиться в прохожих. Когда на место прибыли полицейские и СОБР, подвыпивший мужчина заперся внутри и наотрез отказался выходить.Квартиру взяли штурмом, но сопротивления подозреваемый не оказал. На данный момент он дает объяснения в районном отделе полиции.В ходе инцидента никто не пострадал.