Заместитель генерального директора авиакомпании Аэрофлот по работе с клиентами Вадим Зингман попал в базу данных украинского сайта Миротворец.

Заместитель генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" по работе с клиентами Вадим Зингман попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".Портал известен публикациями, в которых обнародует личные данные о гражданах, которых называет "изменниками родины". В частности, на этом сайте ранее были опубликованы списки журналистов (в том числе иностранных), которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. В базу данных "Миротворца" также внесены и сведения о ряде российских деятелей культуры.Заместителю гендиректора "Аэрофлота" ресурс поставил в вину "сознательное нарушение законодательства Украины путем организации авиаперелетов на временно оккупированную Россией территорию (Крым)" и организацию массовой переправки граждан в республику.Между тем Вадим Зингман на совещании с полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым сообщил о готовности "Аэрофлота" возобновить продажу билетов по субсидированным тарифам в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток, как только поступит дополнительное финансирование от Минтранса."Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим подтверждение", — подчеркнул заместитель гендиректора "Аэрофлота".Компания продавала билеты по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, однако с 16 октября прекратила эти продажи в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий. В Минтрансе РФ сообщили, что планируют до конца текущего года дополнительно выделить 300 миллионов рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток.