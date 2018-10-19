В Мосгорсуде завершились слушания апелляции адвокатов футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, арестованных по делу о драках в Москве. Судьи не нашли смягчающих обстоятельств для изменения меры пресечения обоих скандалистов.

В Мосгорсуде завершились слушания апелляции адвокатов футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, арестованных по делу о драках в Москве. Судьи не нашли смягчающих обстоятельств для изменения меры пресечения обоих скандалистов.Первым было заслушано обращение защитников Кирилла Кокорина, в которой говорилось, что подозреваемый раскаялся, частично признал обвинение и готов материально компенсировать пострадавшим их ущерб. Однако судья подтвердила предварительный вердикт: оставить под стражей до 8 декабря.В связи с тем, что ранее арест и содержание в СИЗО было продлено футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву, который был замешан в скандальной истории вместе с Кокориными, было ясно, что и Алесандра не отпустят из-под стражи.Вместе с тем, за Кокорина-старшего вступились не только его адвокаты. В суд было доставлено обращение его футбольного клуба "Зенит", в котором и президент Сергей Фурсенко, и главный тренер Сергей Семак, и коллеги Александра по команде просили изменить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.Кроме этого, на заседании было заявлено, что мать братьев Кокориных Светлана была готова внести за своих сыновей залог в сумме не менее 10 млн рублей. Но и такая возможность изменить что-то в судьбе провинившихся была исключена судом.Отметим, что выступление на заседании самого Александра Кокорина было весьма эмоциональным, он говорил о том, что частично признает вину, готов пойти на примирение с пострадавшими и отметил, что скандальное происшествие стало для него уроком. Кокорин-старший даже заплакал в конце своего выступления.Суд, тем не менее, не внял ни доводам адвокатов Кокорина, ни положительной характеристике, которую своему игроку дал футбольный "Зенит". "Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — сообщила участникам заседания судья.