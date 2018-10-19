Идя на поводу у Международного валютного фонда, украинские власти взвинтили цены на газ для населения. Повышение составило 23 с половиной процента, это небывалый взлет в истории независимой Украины и теперь наблюдатели прогнозируют народный гнев и скорую отставку Петра Порошенко.

Идя на поводу уМеждународного валютного фонда, украинские власти взвинтили цены на газ длянаселения. Повышение составило 23 с половиной процента, это небывалый взлет вистории независимой Украины и теперь наблюдатели прогнозируют народный гнев и скоруюотставку Петра Порошенко.Досидит ли довесенних выборов в своем кабинете украинский президент – большой вопрос. Сегодняшнеерешение правительства оставляет ему мало шансов: кабмин утвердил повышение ценына газ для населения на 23,5%.Премьер-министрВладимир Гройсман, конечно, пытался успокоить население, но предупредилсограждан, что это еще не финал."Я понимаю, что для каждойукраинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговорыс того, чтобы повысить от действующей цены на 60%. Нов результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход", -сказал Гройсман, намекая, что МВФ вряд ли успокоится и больше не будеттребовать от Киева дальнейшего повышения тарифов.Известно, что новыецены будут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа обойдетсяукраинцам в восемь с половиной тысяч гривен, это чуть больше 300 долларовпо нынешнему официальному курсу.Стоит пояснить,что повышение цен на газ – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничествас Киевом и выдачи ему новых кредитов. Украина попала в кабалу к этоймеждународной организации, которая настаивает на переходе к рыночным ценам вовсех сферах жизни. Интересно, что свои обязательства перед фондом Украина взялаеще в 2008 году.Кроме нынешнегоповышения цен на газ МВФ выдвинул еще три условия для получения новогокредита. Киев должен провести антикоррупционную реформу, принятьсбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальнуюслужбу. И вот только после этого фонд выдаст Украине еще пять миллиардовдолларов на 12-15 месяцев.Всего же четырехлетняяпрограмма помощи МВФ предусматривает выделение Незалежной 17-ти с половиной миллиардовдолларов. Первые транши в размере 8,7 миллиарда уже получены и успешно потрачены.Эксперты говорят, что большую часть этих денег попросту разворовали, иначе чемеще объяснить растущее народное недовольство и продолжающиеся обнищаниенаселения.Удивительно, нодаже в этой ситуации Киев отказывается покупать газ напрямую у России и платит за него двойную цену, получая реверсомиз Европы. Гордость не дает украинским властям сотрудничать с Москвой, затонаша страна в последние четыре года являлась главным инвестором на Украине,вкладывая деньги в развитие экономики.Очевидно, что сейчас такая политика прекратится.Накануне президент Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что российское руководство ждет, когда сменитсярусофобская власть в Киеве. Глава государства выступал на сессии дискуссионногоклуба "Валдай" и впервые из его уст прозвучали знаковые слова и выражения,относящиеся к теме международной политики.Путин рассчитывает, чтос новым руководством Украины удастся выстраивать отношенияи договариваться. Он отметил, что надо дождаться, показакончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новыйруководитель. "Мы к этому готовы, мы этого хотим", – добавил президент.Также российский лидер сказал, что единственный товар,которым торгует сегодня Киев это – русофобия и антироссийские настроения. "Большетоваров не осталось. За это им все прощают, потому что в страшном сненашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хотьв каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будетв мире возрастать в результате такой кооперации", – указал Путин.Судя по всему,после вчерашних заявлений российского руководства и сегодняшнего решенияукраинских властей поднять цены на газ, у Петра Порошенко остается мало шансовне то что победить на предстоящих в марте выборах, а вообще досидеть до них всвоем кресле.