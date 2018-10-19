Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного Вячеслава Добрынина не подтверждаются. Супруга артиста Ирина опровергла слухи о серьезном диагнозе, поставленном ее мужу.

Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного ВячеславаДобрынина не подтверждаются. Супруга артиста Ирина опровергла слухи о серьезномдиагнозе, поставленном ее мужу.Вячеслав Добрынин действительно попал на больничную койку.72-летний любимец публики и один из самых плодовитых авторов песен на российскойэстраде госпитализирован в одну из столичных больниц – это подтвердил директор артистаСергей Карпов.Деталей журналистам не сообщили, и это породило множествослухов. В частности, утверждалось, что Добрынин перенес инсульт и у негопарализована левая часть тела.Поклонников успокоила супруга композитора Ирина Добрынина.Она опровергла сообщения о серьезном диагнозе и тяжелом состоянии мужа. Позже иКарпов подтвердил, что с Вячеславом Добрыниным ничего страшного не произошло -он просто приболел, передает .Напомним,что Добрынин начал карьеру в 1986 году. Его пластинки "Синий туман" и"Колдовское озеро" вышли тиражами по семь миллионов экземпляров. На егосчету такие нетленные композиции, как "Синий туман" и "Не сыпьмне соль на раны". Прославился Доктор Шлягер и как композитор, написавший свышетысячи песен для других исполнителей.В последнее время журналисты обратили внимание, что 72-летний Добрынин заметно сдал – располнел, обрюзг. "Выглядит как глубокий старец, потому что не следит за собой", – шепчутся они за спиной у мэтра российской эстрады.Однако сам Доктор Шлягер считает, что давно уже всем все доказал и теперь волен жить так, как хочет. И не обязан подстраиваться под чужие вкусы и глянцевые стандарты.