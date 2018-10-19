Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровьюЖителя Мурома признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает региональная прокуратура.Суд установил, что в начале лета мужчина на почве личной неприязни начал ругаться со своей 60-летней матерью. В какой-то момент злоумышленнику пришла в голову ужасная идея. Он пошел на кухню, взял кастрюлю с кипящей водой и вылил ее на мирно сидевшую на кресле маму.Однако этого ему показалось мало. Он вернулся на кухню, снова взял кипяток и облил женщину второй раз.Женщина вызвала скорую помощь. Ее отвезли в больницу, где поставили диагноз: ожоги 12% тела, а именно - лица, шеи, передней поверхности груди, передней брюшной стенки и предплечий 1-2-3 степени.Обидчик матери явился в полицию с повинной и полностью признал свою вину. Однако судья учитывал, что ранее мужчина уже совершал преступления.Злоумышленнику назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.