При личном досмотре у обвиняемой был изъят сверток с марихуаной.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции весной текущего года при проведении оперативных мероприятий. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с растительным содержимым зеленого цвета. Проведенным химическим исследованием было установлено, что в свертке находилась марихуана, общей массой 9,8 гр.В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.