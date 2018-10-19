У женщины нашли почти 10 грамм запрещенных веществ

У женщины нашли почти 10 грамм запрещенных веществЖительницу Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.37-летнюю женщину полицейские задержали весной этого года при проведении оперативных мероприятий. При досмотре оперативники нашли у нее полиэтиленовый сверток с растительным содержимым зеленого цвета. Исследование установило, что в свертке была марихуана, общей массой почти 10 грамм.Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.