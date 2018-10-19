В Прямом эфире – представители подлинно золотой молодежи из России, которые на высочайшем профессиональном уровне представили Россию за рубежом. Они привезли с Чемпионата Европы по профессиональному мастерству среди рабочих профессий 10 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Наши девушки и юноши вернулась домой с Чемпионата Европы по профессиональному мастерству среди рабочих профессий и привезли в Россию 10 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.Среди победителей: Сергей Херкун – призер в номинации "кирпичная кладка", обладатель бронзовой медали Николай Голиков – призер в номинации "производство мебели", Виталий Бондаренко – серебряный призер в номинации "столярное дело", а также ландшафтный дизайнер Глеб Плахотнюк и Виталия Яковенко – обладательница золотой медали в номинации "администрирование отеля".Как эти молодые люди пришли в рабочие профессии, перспективно ли это? Кто был их наставниками, и какие задания они выполняли на чемпионате? Сколько получают за свой высокопрофессиональный, невзирая на молодые годы, труд? И почему в то время, когда их ровесники мечтают о красивой жизни, лайках в интернете и сомнительной славе, эти юноши и девушки избрали другой путь к успеху?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – представители подлинно золотой молодежи из России, которые на высочайшем профессиональном уровне представили Россию в Европе.