Арт-объект можно увидеть на территории Владимирского госуниверситета.

В кладке кирпичной стены на территории Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых появилась миниатюрный арт-объект памяти Н. Г. Столетова. Об этом сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте».Работу воплотили в жизнь уличные художники Регина Яфасова и Фёдор Карпов в честь 180-летия Русского географического общества и Дня географа.Арт-объект представляет собой фигуру Николая Столетова, стоящего в мундире в своём кабинете.Николай Григорьевич Столетов родился 2 ноября в 1831 года во Владимире. Русский военачальник, учёный-географ, герой Русско-турецкой войны.