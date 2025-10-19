На улице Ватутина в Коврове торжественно открыли новый мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное изображение воинов разных эпох появилось на стене

На улице Ватутина в Коврове торжественно открыли новый мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное изображение воинов разных эпох появилось на стене трансформаторной подстанции. В церемонии открытия участвовали школьники, председатель Совета народных депутатов Коврова Елена Фомина и представители местного отделения «Единой России». Художественную композицию создали по эскизу преподавателя детской художественной школы Олеси Даниловой.