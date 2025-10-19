В аварийную газовую службу жители региона при этом обращаются все реже.

За минувшую неделю на номер экстренной помощи «112» в регионе позвонило 12 640 человек, что на 0,5% процентов больше, чем неделей раннее. Такова информация министерства региональной безопасности Владимирской области.5 862 обращения приняли и обработали операторы Центра обработки вызовов системы-112.При этом, например, в аварийную газовую службу владимирцы стали обращаться за помощью значительно реже — почти на 41% (131 звонок).Меньше сообщают жители региона и о появлении БПЛА. На минувшей неделе подобных обращений было 84 (на 22,9% меньше, чем неделей ранее).Напомним, за одну неделю в сентябре 2025 года владимирцы на номер «112».