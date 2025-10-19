Количество краж из магазинов во Владимирской области резко возросло. По данным прокуратуры, за первые восемь месяцев этого года возбуждено 1204 уголовных дела – на 60% больше, чем за

Количество краж из магазинов во Владимирской области резко возросло. По данным прокуратуры, за первые восемь месяцев этого года возбуждено 1204 уголовных дела – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил заместитель прокурора области Евгений Ортиков, основная часть преступлений приходится на Владимир (489 случаев), Ковровский район (227 случаев), Муромский (106), Александровский (87)