Лучшего участкового региона выбрали путём онлайн голосования.

Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2025» стал участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Петушинскому району Артем Лапенков. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Владимирской области.За Лапенкова отдали голоса свыше 2,5 тысячи жителей региона. Проголосовать за лучшего участкового уполномоченного полиции Владимирской области можно было с 7 по 16 октября на официальном сайте регионального УМВД.Всего в голосовании прияло участие более 10 тысяч владимирцев.Артем Лапенков представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый - 2025», итоги которого традиционно подведут в ноябре, накануне Дня образования службы участковых уполномоченных полиции.Напомним, во Владимире для будущих полицейских.