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<a href="http://33live.ru/novosti/19-11-2018--chto-u-nas-s-byudzhetom.html" target="_blank"> Что у нас с бюджетом?</a> - Бюджетная привлекательность Владимирской области. Каков государственный долг 33-го региона? За счёт чего будет пополняться областная казна в 2019-ом году? О главном финансовом документе региона говорим сегодня с председателем комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике Михаилом Максюковым. С ним беседовал мой коллега Алексей Дудин.