Бюджетная привлекательность Владимирской области. Каков государственный долг 33-го региона? За счёт чего будет пополняться областная казна в 2019-ом году? О главном финансовом документе региона говорим сегодня с председателем комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике Михаилом Максюковым. С ним беседовал мой коллега Алексей Дудин.
Бюджетная привлекательность Владимирской области. Каков государственный долг 33-го региона? За счёт чего будет пополняться областная казна в 2019 году? О главном финансовом документе региона говорим сегодня с председателем комитета ЗакСобрания по бюджетной и налоговой политике Михаилом Максюковым. С ним беседовал мой коллега Алексей Дудин.