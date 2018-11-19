Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 48-летнего неработающего москвича по подозрению в мошенничестве...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 48-летнего неработающего москвича по подозрению в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции от 40-летнего мужчины поступило сообщение о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что пришел в банк для обмена иностранной валюты на рубли. Возле банка его встретил неизвестный, который представился сотрудником кредитной организации и предложил обмен денежных средств на выгодных условиях. Мужчина согласился. Они вошли в банк, где их встретил еще один «сотрудник», которому клиент и передал деньги. Подойдя к кассе вместе с потерпевшим, «сотрудник банка» передал для обмена денежные средства кассиру, после чего сразу вышел из банка. Когда кассир проверила денежные средства, оказалось, что это купюры «банка приколов», которые она и вернула потерпевшему. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 48-летний неработающий москвич.Установлено, что злоумышленник в тот момент, когда взял денежные средства у потерпевшего, незаметно подменил их на купюры «банка приколов», отдал их в кассу и скрылся. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным эпизодам противоправной деятельности, а также принимают меры по розыску и задержанию соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93