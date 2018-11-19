Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве в Юго-Восточном округе столицы задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт более 140 граммов героина...

«Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве в Юго-Восточном округе столицы задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт более 140 граммов героина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 31-летний ранее судимый житель столицы занимается распространением запрещенных средств и веществ на территории московского региона. Злоумышленник был задержан на Рязанском проспекте в момент перевозки наркотиков на автомашине Киа Рио.При личном досмотре у задержанного обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой более 4 граммов.При обследовании автомашины под обшивкой багажного отделения обнаружен пакет с 66 полимерными свёртками внутри. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, в свёртках находилось наркотическое средство – героин, массой более 137 граммов.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве