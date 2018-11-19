Потерпевший рассказал, что неизвестный на парковке, расположенной на Олимпийском проспекте, повредил его автомобиль...
«Сотрудники cлужбы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 39-летнего москвича, который рассказал, что неизвестный на парковке, расположенной на Олимпийском проспекте, повредил его автомобиль. В частности, проколоты четыре шины, разбито лобовое стекло, повреждено лакокрасочное покрытие. Материальный ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в переулке Васнецова. Им оказался 36-летний житель Подмосковья.
Как было установлено, злоумышленник ранее работал вместе с потерпевшим и совершил противоправное деяние на почве личных неприязненных отношений.
Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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