Потерпевший рассказал, что неизвестный на парковке, расположенной на Олимпийском проспекте, повредил его автомобиль...

«Сотрудники cлужбы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 39-летнего москвича, который рассказал, что неизвестный на парковке, расположенной на Олимпийском проспекте, повредил его автомобиль. В частности, проколоты четыре шины, разбито лобовое стекло, повреждено лакокрасочное покрытие. Материальный ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в переулке Васнецова. Им оказался 36-летний житель Подмосковья.Как было установлено, злоумышленник ранее работал вместе с потерпевшим и совершил противоправное деяние на почве личных неприязненных отношений.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61