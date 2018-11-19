Присмотревшись к купюре, у женщины возникли сомнения в ее подлинности, тогда молодой человек достал еще одну пятитысячную купюру, но и она вызвала сомнения у продавца...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 21-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей.В полицию обратилась продавец магазина, расположенного на Сколковском шоссе. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек купил продукцию, расплатившись пятитысячной купюрой. Присмотревшись к купюре, у женщины возникли сомнения в ее подлинности, тогда молодой человек достал еще одну пятитысячную купюру, но и она вызвала сомнения у продавца.Женщина незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали 21-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник получил от неустановленных соучастников поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей в количестве 10 штук. В ходе обыска принадлежащего злоумышленнику автомобиля, на котором он приехал к торговому центру, сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько купюр достоинством 5 тысяч рублей.Исследованием установлено, что представленные купюры являются поддельными.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39