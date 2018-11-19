Петр Порошенко
вел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель Василий
Шкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.
Петр Порошенко
вел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель Василий
Шкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.
Украинская интеллигенция
присоединилась к простым гражданам, которые стонут от действий Порошенко и его
команды. Писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал политику
президента большой аферой, из-за которой народ страны оказался в холоде
и голоде, сообщает РИА Новости.
По его мнению, попытки
Украины выполнить требования МВФ обернулись для граждан непомерными
тарифами. "Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу,
а привели в Антарктиду, где замерзают города", – сказал
литератор и политик.
С
приходом холодов на Украине мерзнут сотни тысяч человек: в крупных и мелких
городах из-за долгов перед энергетиками не работают котельные. Тепла в домах и
учреждениях нет в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке.
Символом
сопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все
70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить
отопление. Сегодня, 19 ноября возмущенные горожане перекрыли две стратегические
автодороги.
В
нескольких городах Украины отменены занятия в школах, закрыты детские сады,
тепла нет даже в больницах: пациентов распускают по домам. На минувшей недели в
Кривом Роге сотни жителей ворвались в здание компании "Криворожгаз",
а затем подожгли у входа несколько десятков шин.
В
разных городах страны люди готовят акции гражданского неповиновения, у которых
уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане
называют не иначе как холодомор.