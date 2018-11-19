Петр Порошенко вел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель Василий Шкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.

Петр Порошенковел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель ВасилийШкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.Украинская интеллигенцияприсоединилась к простым гражданам, которые стонут от действий Порошенко и егокоманды. Писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал политикупрезидента большой аферой, из-за которой народ страны оказался в холодеи голоде, сообщает РИА Новости.По его мнению, попыткиУкраины выполнить требования МВФ обернулись для граждан непомернымитарифами. "Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу,а привели в Антарктиду, где замерзают города", – сказаллитератор и политик.приходом холодов на Украине мерзнут сотни тысяч человек: в крупных и мелкихгородах из-за долгов перед энергетиками не работают котельные. Тепла в домах иучреждениях нет в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке.Символомсопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включитьотопление. Сегодня, 19 ноября возмущенные горожане перекрыли две стратегическиеавтодороги.нескольких городах Украины отменены занятия в школах, закрыты детские сады,тепла нет даже в больницах: пациентов распускают по домам. На минувшей недели вКривом Роге сотни жителей ворвались в здание компании "Криворожгаз",а затем подожгли у входа несколько десятков шин.разных городах страны люди готовят акции гражданского неповиновения, у которыхуже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей гражданеназывают не иначе как холодомор.