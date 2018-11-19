Вашингтон взбесился из-за недавних выборов в самопровозглашенных республиках на юго-востоке Украины. Американские советники предлагают Киеву создать на территории ДНР и ЛНР революционную ситуацию и потопить в крови мирное население.

Вашингтонвзбесился из-за недавних выборов в самопровозглашенных республиках на юго-востокеУкраины. Американские советники предлагают Киеву создать на территории ДНР иЛНР революционную ситуацию и потопить в крови мирное население.О подлых планахСША проговорился бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По егоданным, американцы советуют украинским властям отключить подачу воды иэлектроэнергии на территорию двух республик, пишет РИА Новости.По задумкепровокаторов, это поднимет народ на войну с собственной властью и создаст революционнуюситуацию. Затем в нее втянется Россия и Донбасс потонет в крови.Между тем навстрече главы МИД Украины Павла Климкина с госсекретарем США Майком Помпеостороны пришли к согласию, что для реализации минских соглашенийконтролировать районы Донбасса и российско-украинскую границу должнамиссия международных миротворцев с мандатом ООН.Эту идею не поддерживает Москва. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что речь можетидти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает,что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместитьсяна всей территории Донбасса.Напомним,что 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов местныхпарламентов. В Донецке победил Денис Пушилин, в Луганске Леонид Пасечник.Голосование не признали США и Евросоюз. В Москве напомнили, что оноабсолютно не противоречит минским договоренностям.