Вашингтон
взбесился из-за недавних выборов в самопровозглашенных республиках на юго-востоке
Украины. Американские советники предлагают Киеву создать на территории ДНР и
ЛНР революционную ситуацию и потопить в крови мирное население.
Вашингтон
взбесился из-за недавних выборов в самопровозглашенных республиках на юго-востоке
Украины. Американские советники предлагают Киеву создать на территории ДНР и
ЛНР революционную ситуацию и потопить в крови мирное население.
О подлых планах
США проговорился бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его
данным, американцы советуют украинским властям отключить подачу воды и
электроэнергии на территорию двух республик, пишет РИА Новости.
По задумке
провокаторов, это поднимет народ на войну с собственной властью и создаст революционную
ситуацию. Затем в нее втянется Россия и Донбасс потонет в крови.
Между тем на
встрече главы МИД Украины Павла Климкина с госсекретарем США Майком Помпео
стороны пришли к согласию, что для реализации минских соглашений
контролировать районы Донбасса и российско-украинскую границу должна
миссия международных миротворцев с мандатом ООН.
Эту идею не поддерживает Москва. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что речь может
идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает,
что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться
на всей территории Донбасса.
Напомним,
что 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов местных
парламентов. В Донецке победил Денис Пушилин, в Луганске Леонид Пасечник.
Голосование не признали США и Евросоюз. В Москве напомнили, что оноабсолютно не противоречит минским договоренностям.