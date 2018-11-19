Екатерина Андреева удивила выбором маршрута для своего отпуска. Телеведущая отправилась в эко-тур по Танзании, проводит время в обществе африканских леопардов и львов.

Екатерина Андреева удивила выбором маршрута для своегоотпуска. Телеведущая отправилась в эко-тур по Танзании, проводит время вобществе африканских леопардов и львов.Андреевой не дают покоя лавры Николая Дроздова. Репортажителеведущей из Африки могут составить конкуренцию эталонным выпускам программы"В мире животных".Телезвезда живет в палатке на территории одного изнациональных парков. Условия спартанские. Как отмечает Екатерина, чтобырешиться на такой отдых, нужно быть человеком не робкого десятка. Она проводитвремя, наблюдая за львами, леопардами, бегемотами и другими представителямиживотного мира саванны "на их территории".Андреева признается, что ее такое соседство совсем не пугает– напротив, завораживает. Кроме того, в палатке есть свисток, которым можновоспользоваться, если ночью в гости решит заглянуть лев или леопард. Во всякомслучает, на шум прибегут опытные егеря. Успеют ли они вас спасти? – на этотвопрос сопровождающие отвечают уклончиво, пишет "7Дней".Дни.Ру писали о том, что Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала. Телеведущую отправили в отпуск практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.Телеведущая сообщила, что отправится в Африку. Андреева считает Черный континент особенным местом, где она проходит полную перезагрузку. Тем более, что многие советовали Екатерине сменить обстановку.