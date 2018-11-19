Наталья Короннова ушла в отставку

Наталья Короннова ушла в отставкуСегодня был последний рабочий день для директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Натальи Коронновой.Владимир Сипягин подписал распоряжение об освобождении от замещаемой должности. Отмечается, что это было сделано по ее инициативе.Напомним, директором департамента предпринимательства Короннова стала меньше года назад. До этого она работала руководителем службы внутреннего аудита во «Владимирском промышленном банке».