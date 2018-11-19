В минувшие выходные продолжалось противостояние жителей столичного района Кунцево, выступающих против строительства 26-этажного дома на месте сквера на улице Ивана Франко. В соцсетях пишут о том, что к месту протеста прибыли ЧОПовцы и ОМОН, были даже задержанные. Но были и те, кто за переселение.

В минувшие выходные продолжалось противостояние части жителей столичного района Кунцево, выступающих против строительства компанией "ПИК" 26-этажного дома на месте сквера на улице Ивана Франко.В "Фейсбуке" команды независимых депутатов района Кунцево сообщается о том, что к месту протеста прибыли ЧОПовцы и ОМОН, были даже задержанные.Люди считают, что строительство этого дома ухудшит их жилищные условия, поскольку новостройка будет выходить окнами в окна, а их дома придут в негодность.При этом муниципальный депутат Кунцевского округа Москвы Денис Шендерович отмечает, что это вторая "горячая точка" в районе. Еще одна — на улице академика Павлова. Там местные жители протестуют против того, что у них "хотят изъять их частную собственность и насильно переселить в какие-то места, в которые им скажут", передает телеканал "360".Денис Шендерович также рассказал, что в минувшее воскресенье в сквере Ивана Франко активисты устанавливали православный крест и проводили молебен, но крест был снесен, а нескольких протестующих отвезли в отделение полиции.При этом застройщик, по словам районного депутата, ссылается на постановление, которое в данный момент обжалуется в Верховном суде и вполне может быть отменено.Однако на месте, где должен быть возведен 26-этажный дом, уже начали устанавливать бетонные блоки, огораживая территорию стройки.В то же время в минувшие выходные выходили на акцию и те жители района Кунцево , которые ждут реновации и возможности переселения из своих старых домов в новые.Как сообщала радиостанция "Говорит Москва", со сцены звучали лозунги: "Мы хотим, чтобы у нас была реконструкция!" и "Мы хотим жить в современных комфортабельных домах, а не в развалюхах 50-летней давности".Тем временем, стало известно, что несколько дней назад сменился глава управы. Бывший — Дмитрий Чистяков – переведен на другое место работы, а исполняет обязанности с 17 ноября Максим Богданов.В Кунцевской управе при этом Вестям.Ru сказали, что это исключительно рабочие перестановки, которые не связаны с протестом части местных жителей этого района.