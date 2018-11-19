Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала о проблемах, с которыми пришлось столкнуться взрослеющим фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала о проблемах, с которыми пришлось столкнуться взрослеющим фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.Спортсменки должны контролировать свой режим и внимательно следить за весом.По мнению Бутырской, если они наберут лишние килограммы, то не смогут исполнять элементы. "Когда девушки исполняют сложные элементы с лишними килограммами, то ни к чему хорошему это не приведет, поскольку спортсмен учится выполнять прыжки в определенном весе. Следовательно лишние килограммы будут препятствовать легкости, а элементы не будут выполняться. Если девочки все будут контролировать, следить за режимом, то все это они с успехом преодолеют", – сказала она.Мария сообщила, что попала в сборную в позднем возрасте, и потому ей удалось избежать всех этих проблем. "Я в их возрасте не так хорошо каталась. Для меня этот период взросления незаметно прошёл. Я попала в сборную в более позднем возрасте", – цитирует ее издание .Бутырская отметила, что после переезда в Канаду Евгения Медведева набрала лишний вес. Это была заметно сразу после ее первого выхода на лед. Однако девушка очень быстро привела себя в форму для выступления на втором этапе Гран-при в Канаде в конце ноября этого года.После участия в соревнованиях Rostelecom Cup в России Алина Загитова призналась, что теперь она носит на ногах специальные фиксирующие ленты, потому что испытывает боль в суставах из-за роста. Бутырская утверждает, что в этом нет ничего опасного для здоровья и спортивной карьеры молодой фигуристки.Она также отметила, что ей интересно наблюдать за борьбой между такими сильными спортсменками, как Загитова и Медведева. Алина продолжает серьезно работать и показывает отличный результат после золота на Олимпийских играх в Пхенчхане, несмотря на то что большинство молодых чемпионов предпочитают после громкой победы уйти в тень. Что касается Евгении, то она, наоборот, пока не получила первое место, но нацелена на победу. "Нас ждет серьезная борьба в ближайшие годы, вплоть до Олимпийских игр. Но это здорово и отличный пример для молодежи", – рассказала Мария Бутырская в интервью телеканалу