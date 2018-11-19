Папарацци подстерегли Александра Цекало в одном из заведений столицы. Продюсер нежно касался талии таинственной брюнетки.

Папарацци подстерегли Александра Цекало в одном из заведений столицы. Продюсер нежно касался талии таинственной брюнетки.В распоряжении издания оказались кадры и с Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянском ресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можно узнать актера Игоря Жижикина, и таинственной спутницы.Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушки, а о некой брюнетки азиатского вида. Как утверждает издание, Цекало не стеснялся демонстрировать свои чувства к брюнетке: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо, нежно прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.Интересно, что ресторан Цекало и его спутница покинули вместе в час ночи. Теперь журналисты теряются в догадках, кем же является таинственная брюнетка Александру и знает ли о ее существовании его законная супруга.Напомним, Цекало познакомился с Викторией Галушкой в Киеве. Тогда Виктория трудилась помощницей стилиста. Младшая сестра экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой в отличие от знаменитой родственницы публичным человеком никогда не была. Причем девушка до последнего скрывала свой роман от звездной сестры.Отметим, что недавно в аналогичной ситуации, что и Цекало, оказался муж певицы Ани Лорак Мурат. Мужчину сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на его законную супругу, в результате чего разразился скандал. Более того, говорят, Ани уже оформляет развод.