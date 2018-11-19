На сайте Центра исследований ядерной энергетики Южной Кореи сообщили о том, что случился пожар. Возгорание произошло в помещении, где хранятся одежда и предметы, предназначенные для использования во время экспериментов. Причина пожара пока неизвестна.

Пожар в южнокорейском Центре исследований ядерной энергетики случился в понедельник, 19 ноября, передает ТАСС.Возгорание возникло в помещении, где хранятся одежда и предметы, предназначенные для использования во время проведения экспериментов. Пожар был устранен оперативно благодаря вовремя сработавшей сигнализации и прибытию пожарной службы.По последним данным, пострадавших нет. Было проведено измерение уровня радиации, показавшее, что утечки не произошло. Причина возгорания пока неизвестна.