Эксперты считают, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне не повлияет на обеспечение топливом региона. В случае необходимости могут быть задействованы резервы или перенаправлены потоки с других НПЗ.

Пожар на заводе в Капотне не повлияет на обеспечение топливом московского региона.По словам аналитика "Финам" Алексея Калачева, рынок перенасыщен нефтепродуктами. Дефицит обычно возникает в тех регионах, где нет крупных компаний. Поэтому в столичном регионе такого не произойдет, "тем более ситуация на заводе "Газпром нефти" более-менее в порядке".Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов отметил, что на рынке наблюдается избыток продукции из-за завершения ремонтов на всех крупных НПЗ. Кроме того, сейчас сезон традиционно низкого спроса. По его словам, общий профицит производства бензина во второй половине ноября составит около 50-60 тысяч тонн. Таким образом, для компенсации выпадающих объемов достаточно этого избытка, запасы ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) не задействуются, подытожил эксперт.В Минэнерго России также подтвердили ТАСС, что рисков дефицита топлива из-за пожара нет. Кроме того, в случае необходимости могут быть задействованы резервы или перенаправлены потоки с других НПЗ, например, Ярославского и Омского. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс бензина с НПЗ других компаний.Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел утром 17 ноября. В результате пожара никто не пострадал. Рабочие были экстренно эвакуированы. В тушении были задействованы более 160 человек. Превышения предельной концентрации вредных веществ не было зафиксировано. Завод продолжает работать в штатном режиме.Московский НПЗ — дочернее предприятие компании "Газпром нефть", которое обеспечивает 38% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов.