Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию со своим задержанием сотрудниками ГИБДД. Наставник сибиряков назвал случившееся спектаклем.

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию со своим задержанием сотрудниками ГИБДД. Наставник сибиряков назвал случившееся "спектаклем".В день инцидента Дмитрий Аленичев с семьей и друзьями находился в ресторане. Сам тренер пил только безалкогольное пиво. Когда семья Аленичева возвращались домой, в его автомобиль въехал другой. Участник ДТП стал оскорблять Дмитрия Анатольевича. В это время к месту столкновения подъехал автомобиль ГИБДД. По словам Аленичева, сотрудники правоохранительных органов вели себя крайне некорректно.Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли Мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись", — приводит слова Аленичева "Спорт-Экспресс".Дмитрий Аленичев считает, что инцидент связан с попытками "Енисея" уволить тренера. " "Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц – непроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно".