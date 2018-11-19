С 19 ноября на телеканале Россия 1 – долгожданное продолжение многосерийного медицинского детектива Доктор Рихтер.

С 19 ноября на телеканале "Россия 1" – долгожданное продолжение многосерийного медицинского детектива "Доктор Рихтер". Первый сезон сериала о блестящем враче с неоднозначным характером прошел на телеканале "Россия 1" с большим успехом: миллионы зрителей с нетерпением ждали момента, когда Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе с командой врачей снова начнет борьбу за здоровье своих пациентов.Второй сезон вернет на экраны полюбившихся зрителям героев, предложив им новые испытания. По-прежнему доктор Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики будут разгадывать, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасать человеческие жизни.Рихтер круче всех-всех-всехВрач-диагност от Бога, гений своего дела проявляет интерес только к самым сложным и запутанным случаям и ненавидит рутинную работу. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но и понимание человеческой психологии и основанная на нем своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история – это спор науки с человеческими слабостями, разума – с самой природой.Невыносимый и незаменимыйРихтер нетерпим, резок, циничен, склонен к бунтарству. Больше всего от его несносного характера страдают его начальница, главный врач больницы Елизавета Никольская (Анна Михалкова), и его друг Иван Родионов (Виталий Хаев). Но они прощают Рихтеру все за его дар врача.Достается от Рихтера и его подчиненным: неврологу Руслану Егоршину (Павел Чинарев), эндокринологу Владимиру Калинину (Дмитрий Ендальцев) и иммунологу Ольге Ходасевич (Полина Чернышева).Старая любовьВ личной жизни главного героя намечается кризис. В больницу, где он работает, устроилась юрисконсультом его бывшая жена Стася (Мария Миронова). Чувства между ними еще не угасли, и это усложняет жизнь обоим. С таким развитием событий не может смириться и новый муж Стаси Игорь (Михаил Пореченков).Без юмора нельзя"Доктор Рихтер" – честная, драматичная и одновременно наполненная юмором человеческая история. Жизнь непредсказуема – бывает, что и сам врач оказывается в роли пациента. Одного из сотрудников Рихтера – Руслана Егоршина – его коллегам придется практически вытаскивать с того света. Угодит на больничную койку и сам Андрей Александрович – причем с совершенно непредсказуемым диагнозом. Но ирония не покинет Рихтера даже в этот суровый момент.Каждый день – новое делоКаждая серия – это медицинское расследование одной истории болезни: врачам необходимо разобраться в особенностях характера своих пациентов, понять, что и зачем больные скрывают, и убедить их в необходимости лечения. Иногда медикам приходится не только уточнять диагноз, но и вмешиваться в личную жизнь своих подопечных.Все звезды у "Рихтера"Кроме главных героев в каждой серии зрители увидят приглашенных звезд. В новом сезоне медицинского детектива снимались Полина Агуреева, Роман Мадянов, Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, Юлия Ауг, Сергей Юшкевич, Дмитрий Певцов и многие другие.Смотрите сериал "Доктор Рихтер. Продолжение" на телеканала "Россия" с понедельника, 19 ноября, в 21:00.