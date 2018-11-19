На телеканале Россия 1 долгожданная премьера: продолжение медицинского детектива Доктор Рихтер. Первый сезон сериала о гениальном враче с непростым характером прошел с грандиозным успехом. Теперь героев ждут новые испытания. Андрей Рихтер и его коллеги будут разгадывать сложные медицинские загадки, спасать человеческие жизни, а вокруг самого доктора развернется настоящая любовная драма.

На телеканале "Россия 1" долгожданная премьера: продолжение медицинского детектива "Доктор Рихтер". Первый сезон сериала о гениальном враче с непростым характером прошел с грандиозным успехом. Теперь героев ждут новые испытания. Андрей Рихтер и его коллеги будут разгадывать сложные медицинские загадки, спасать человеческие жизни, а вокруг самого доктора развернется настоящая любовная драма.- Это жалобы пациентов на твои фокусы!- Если пациентам не нужны фокусы, пусть ходят больными.Невыносимый и незаменимый, циничный и талантливый доктор Рихтер возвращается на экраны. Он распутает даже самую сложную головоломку и победит главного врага — болезнь.Команда скорее не врачей, а сыщиков, каждый день — новое медицинское расследование. Все как в жизни — только еще интереснее."Мы проходили курс подготовки молодого бойца доктора, потому что у нас там какие-то действия суперпрофессиональные. Мы смогли заинтересовать в первом сезоне зрительскую аудиторию, потому что рассказываем про реальных людей, про их реальные проблемы", — говорит актер Павел Чинарев.Уникальный актерский состав: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Мария Миронова, Михаил Пореченков. А еще в новых сериях даже эпизодические роли пациентов будут играть приглашенные звезды — Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко. Захватывающе, непредсказуемо, даже в самых сложных ситуациях с юмором. И, конечно, чего ожидать от доктора Рихтера, не знает никто.Гений на работе, который блестяще ставит диагнозы, в личной жизни доктор Рихтер разобраться не может. Работает бок о бок и с бывшей женой, чувства к которой, похоже, еще не угасли, и с молодой коллегой, которая была в него влюблена. В новом сезоне сценаристы удивят совсем уж неожиданными поворотами."Появится куча пикантных моментов, произойдут какие-то очень глобальные события с точки зрения развития сюжета. Становится сложнее, интереснее, мощнее", — рассказывает актер Дмитрий Ендальцев.Новые серии медицинского детектива — уже сегодня на телеканале "Россия 1".